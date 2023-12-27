مراسل الجديد: غارة من مسيرة على منزل في طيرحرفا

مصادر مطلعة على موقف وزير الدفاع لـ الجديد: الوزير لم يقفل الباب نهائيا على امكانية مشاركته في جلسة حكومية مطلع العام وتقديم اقتراحاته لملء الشواغر في المجلس العسكري

مصادر مطلعة على موقف وزير الدفاع لـ الجديد: الوزير لم يقفل الباب نهائيا على امكانية مشاركته في جلسة حكومية مطلع العام وتقديم اقتراحاته لملء الشواغر في المجلس العسكري