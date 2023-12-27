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معلومات الجديد: قائد الجيش ناقش خلال زيارته سليم المرحلة الامنية الدقيقة في لبنان مشيرا الى انها تحتاج الى عمل مشترك بين الوزير والقائد وذلك لمصلحة المؤسسة العسكرية
2023-12-27 | 13:11
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معلومات الجديد: قائد الجيش ناقش خلال زيارته سليم المرحلة الامنية الدقيقة في لبنان مشيرا الى انها تحتاج الى عمل مشترك بين الوزير والقائد وذلك لمصلحة المؤسسة العسكرية
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