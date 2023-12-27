معلومات الجديد: قائد الجيش ناقش خلال زيارته سليم المرحلة الامنية الدقيقة في لبنان مشيرا الى انها تحتاج الى عمل مشترك بين الوزير والقائد وذلك لمصلحة المؤسسة العسكرية