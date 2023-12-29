معلومات الجديد: لودريان سيطرح باسم الخماسية خيارا رئاسيا لقيادة المرحلة المقبلة يمثل بيان نيويورك الاول وسط كلام عن أن معركة التمديد لعون فتحت باب الرئاسة على مصراعيه