معلومات الجديد: حزب الله لا يزال متمسكا بخيار فرنجية لكنه وبحسب مصادر مطلعة منفتح على النقاش في خيارات آخرى

معلومات الجديد: ما بين عون وفرنجية تفاهم على عهد مقبل إن اتى لمصلحة الأول وسيعمل فرنجية معه للمصلحة العامة كما قرر بالتنسيق مع حزب الله لقاء قائد الجيش ليطوي صفحة الخصومة