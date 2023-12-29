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معلومات الجديد: حزب الله لا يزال متمسكا بخيار فرنجية لكنه وبحسب مصادر مطلعة منفتح على النقاش في خيارات آخرى
2023-12-29 | 13:11
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معلومات الجديد: حزب الله لا يزال متمسكا بخيار فرنجية لكنه وبحسب مصادر مطلعة منفتح على النقاش في خيارات آخرى
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خاص الجديد
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