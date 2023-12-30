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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: مسار الحل السياسي والامني في لبنان سيكون منفصلا عن مسار الحل في غزة لأن الحرب في القطاع قد تطول لأشهر فيما الحل لما بعد الحرب ليس ناضجا بعد
2023-12-30 | 13:07
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: مسار الحل السياسي والامني في لبنان سيكون منفصلا عن مسار الحل في غزة لأن الحرب في القطاع قد تطول لأشهر فيما الحل لما بعد الحرب ليس ناضجا بعد
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خاص الجديد
محليات
دبلوماسية
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