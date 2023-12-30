مصادر دبلوماسية لـ الجديد: مسار الحل السياسي والامني في لبنان سيكون منفصلا عن مسار الحل في غزة لأن الحرب في القطاع قد تطول لأشهر فيما الحل لما بعد الحرب ليس ناضجا بعد

جنبلاط لـ #الجديد تعليقاً على مسارعة الاميركيين باطلاق موقف بانهم لا يريدون ان تتوسع الحرب وتشمل لبنان : لم اسمع الاشارة، مشكورون على كرم اخلاقهم وليتفضلوا ويطبقوا وقف اطلاق النار في غزة وليفكوا الحصار وليفتحوا معبر الذل الذي اسمه رفح