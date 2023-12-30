مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الخماسية ستعود مطلع العام للضغط لإنتخاب رئيس للجمهورية قبل حسم الملف الامني ليكون الرئيس المنتخب ممثلا للبنان في اي اتفاق أمني مقبل