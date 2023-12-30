مصادر دبلوماسية لـ الجديد: هوية الرئيس المقبل لن تكون خاضعة لمقايضات سياسية بل سيكون محل تقاطع محلي دولي على ان يحظى بثقة القوى المختلفة ومنها حزب الله

النائب قبلان قبلان لـ "الجديد": إذا لم تترافق الزيارات للناس بخطة تناسب المرحلة المقبلة تكون دون فائدة والتنفيذ هو من مسؤولية السلطة التنفيذية والرئيس بري يتابع التطورات دولياً وإقليمياً ومحلياً