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مين رح يربح السيارة عبر الجديد؟ مباشرة #خلي_عينك_عالجديد
2023-12-31 | 15:10
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وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام_مولوي لـ #الجديد: الإستعدادات ممتازة ليلة رأس السنة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على جهوزية تامة لتأمين السلامة في كلّ المناطق وندعو الشعب اللبناني الى عدم إطلاق النار والتصرّف بمسؤولية وإ
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