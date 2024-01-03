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معلومات الجديد: وجود مبادرات فرنسية من اجل دعم الطبابة العكسرية لتمويلها وتحديثها عبر معدات جديدة
2024-01-03 | 13:29
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معلومات الجديد: وجود مبادرات فرنسية من اجل دعم الطبابة العكسرية لتمويلها وتحديثها عبر معدات جديدة
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معلومات الجديد: وجود مبادرات فرنسية من اجل دعم الطبابة العكسرية لتمويلها وتحديثها عبر معدات جديدة
خاص الجديد
محليات
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فرنسية
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لتمويلها
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الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يتفقد المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية
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