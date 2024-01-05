صهيب جوهر : لبنان بلد مخترق.. وهذه هي العوامل التي ساعدت "إسرائيل"

الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز لـ #هنا_بيروت: "إسرائيل" بعد فشلها في تحقيق إنجازات على الأرض تحاول جرّ المنطقة الى حرب إقليمية والمشكلة أن الولايات المتحدة الأميركية تكذب بشكل فاضح بشأن منع تمدّد المعارك