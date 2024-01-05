مصادر دبلوماسية لـ الجديد: تزامنا مع العمل على تطبيق قرارا ال1701 يجري العمل في الأسابيع المقبلة على اصدار قرار وقف اطلاق النار بغزة وبالتالي وضع القرار الاممي على الطاولة في المدى القريب