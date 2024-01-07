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رئيس تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قيمة رد حزب الله الأوّلي بإختيار الهدف والرسالة قد وصلت إلى الإسرائيلي لكن الحزب لا يريد توسيع الحرب والأمريكي كذلك الأمر
2024-01-07 | 14:16
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رئيس تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قيمة رد حزب الله الأوّلي بإختيار الهدف والرسالة قد وصلت إلى الإسرائيلي لكن الحزب لا يريد توسيع الحرب والأمريكي كذلك الأمر
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