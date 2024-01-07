الصحافي حسن الدّر لـ وهلق شو: الرئيس بري على علم بأن سليمان فرنجية أفضل لباسيل من البقية وعادة ما يدفع باسيل ثمن مواقفه الإنفعالية لذلك لا بد من الحوار