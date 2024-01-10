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خاص الجديد
الشيخ علي الخطيب لـ #الجديد: العدو الاسرائيلي هو المعني بتطبيق القرار 1701 وليس من الجائز توجيه هذا الكلام للمقاومة التي تدافع عن أرضنا
2024-01-10 | 10:40
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الشيخ علي الخطيب لـ #الجديد: العدو الاسرائيلي هو المعني بتطبيق القرار 1701 وليس من الجائز توجيه هذا الكلام للمقاومة التي تدافع عن أرضنا
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الشيخ علي الخطيب لـ #الجديد: العدو الاسرائيلي هو المعني بتطبيق القرار 1701 وليس من الجائز توجيه هذا الكلام للمقاومة التي تدافع عن أرضنا
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الجديد تسلّط الضوء على أبرز الأحداث الميدانية المستجدة على الساحة الجنوبية
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