معلومات الجديد: حراك رئاسي داخلي في الأسبوع المقبل سيتقاطع مع الحراك الخارجي للذهاب إلى إنتخاب رئيس وفصل مسار الرئاسة عن مسار الإشتباك على الحدود الجنوبية