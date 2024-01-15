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2024-01-15 | 14:37
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رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لـ #بودكاست_ع_الجديد: لم نفكر يومًا في السعي للسلطة وقد برهنا ذلك خلال الأيام وأن أولويتنا الرئيسية هي خدمة لبنان
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