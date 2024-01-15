رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لـ #بودكاست_ع_الجديد: لم نفكر يومًا في السعي للسلطة وقد برهنا ذلك خلال الأيام وأن أولويتنا الرئيسية هي خدمة لبنان