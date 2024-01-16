الجديد تواكب إعتصام الأساتذة المتقاعدين أمام وزارة التربية

معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو

معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو

معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو

بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون