مصادر مطلعة على جو الرئاسة الثانية لـ #الجديد: الرئيس بري أرسل سابقاً إشارات عدة الى الموفدين الدوليين مفادها أن عين التينة مستعدة لإستقبال المبادرات الدولية وستلاقيها بحركة رئاسية داخلية يحضر لها بري من موقعه