مصادر مطلعة على الحراك السعودي لـ #الجديد: المملكة تؤكد على ثوابتها في الإستحقاق الرئاسي وعدم تغير موقفها منه أو من المواصفات التي سبق أن كشف عنها بخاري في جولات سابقة وتحديداً من الصرح البطريركي