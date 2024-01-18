معلومات الجديد: إخلاء سبيل أمينة سر المعادلات ما قبل الجامعيّة أمل شعبان

زوار دار الإفتاء نقلاً عن المفتي دريان لـ #الجديد: جدد دعوته لإنجاز الإستحقاق بعيداً عن ربطه بالعدوان على غزة لما للبلد من حاجة الى رئيس لا يكون نتاجاً لأي تجاذبات سياسية