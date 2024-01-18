وجدي العريضي يتحدث عن إصرار دولي كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية: اللجنة الخماسية عائدة بأجندة جديدة

معلومات الجديد: لقاء فرنجية وجنبلاط الاثنين المقبل في خانة سياسة جنبلاط بالانفتاح على الجميع الا ان الموقف الاشتراكي من رئاسة الجمهورية لم يتبدل حتى اللحظة