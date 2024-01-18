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وجدي العريضي يتحدث عن إصرار دولي كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية: اللجنة الخماسية عائدة بأجندة جديدة
2024-01-18 | 04:20
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وجدي العريضي يتحدث عن إصرار دولي كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية: اللجنة الخماسية عائدة بأجندة جديدة
وجدي العريضي يتحدث عن إصرار دولي كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية: اللجنة الخماسية عائدة بأجندة جديدة
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وجدي العريضي يتحدث عن إصرار دولي كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية: اللجنة الخماسية عائدة بأجندة جديدة
خاص الجديد
محليات
وجدي العريضي
رئاسة الجمهورية
اللجنة الخماسية
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