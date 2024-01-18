مراسلة الجديد تنقل لنا من بكركي تفاصيل إطلاق تجمع دولة لبنان الكبير

طوني فرنجية لـ #وهلق_شو: الوزير باسيل يخطئ بمقاربته التي مفادها إمكانيّة إيصال أي شخص إلى بعبدا حتى ولو كان ضعيفاً وهذا انقلاب واضح على ما تمّ الإتّفاق عليه في بكركي بين المكوّنات المارونيّة