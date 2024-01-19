معلومات الجديد: لودريان في الرياض وسيتوجه في الايام المقبلة إلى القاهرة والدوحة تحضيراً لأعمال اللجنة ومن ثم سيعود إلى بيروت متحدثاً باسمها في مقاربة مشتركة