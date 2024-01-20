معلومات الجديد: بند رئاسة الأركان سيُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

معلومات الجديد ترجح ان تكون جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل على أن تنشط الاتصالات السياسية من اليوم حول امكانية وانضاج طرح تعيين رئيس الاركان من خارج جدول الأعمال