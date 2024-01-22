السفير المصري علاء موسى لـ الجديد: لا خلافَ بين سفراء الخماسية واجتماعا سيُعقد الثلاثاء بينهم في اطار الاتصالات المستمرة

السفير المصري علاء موسى لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية لا تؤيد فكرة الخيار الثالث كبديل وحيد بل تحث اللبنانيين على إعادة النظر في الأسماء المطروحة أو تقديم أسماء جديدة كما تؤكد عدم وجود فيتو على اي اسم