معلومات الجديد: المبعوث القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) وصل إلى بيروت وسيبدأ جهوده بهدف تيسير الاستحقاق الرئاسي

معلومات الجديد: المفوضية الاوروبية في الاتحاد الاوروبي تدرس في اروقتها رزمة من المساعدات ستقدمها الى الحكومة اللبنانية في حال انجاز الاستحقاق الرئاسي في الفترة المقبلة