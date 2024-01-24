نضال السبع: كلمة السر الرئاسية تكمن في الـ1701... ونصيحة خارجية وصلت لـ جنبلاط

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مصادر قضائية للجديد: الوفد وعد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات الا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها
مصادر قضائية للجديد: الوفد وعد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات الا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها
معلومات الجديد: الوفد الليبي التقى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري واجتمع مع لجنة التحقيق في ملف الامام الصدر برئاسة القاضي حسن الشامي
معلومات الجديد: الوفد الليبي التقى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري واجتمع مع لجنة التحقيق في ملف الامام الصدر برئاسة القاضي حسن الشامي
معلومات الجديد: الزيارة تندرج في إطار تواصل الدولة الليبية بشكل رسمي لإعادة تحريك ملف الامام المغيب موسى الصدر وربطاً ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان
معلومات الجديد: الزيارة تندرج في إطار تواصل الدولة الليبية بشكل رسمي لإعادة تحريك ملف الامام المغيب موسى الصدر وربطاً ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان
معلومات الجديد: وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي اشتوي وصل الى بيروت الاحد الماضي على رأس وفد في زيارة استمرت حتى يوم الثلاثاء
معلومات الجديد: وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي اشتوي وصل الى بيروت الاحد الماضي على رأس وفد في زيارة استمرت حتى يوم الثلاثاء
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