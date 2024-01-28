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الوزير السابق رشيد درباس لـ #وهلق_شو: حكم محكمة العدل الدولية للمرة الاولى يُخرج اسرائيل من دائرة "عدم القصاص" وإذا قامت أي دولة بعرقلة هذا القرار يضعها في موضع "الشبهة"
2024-01-28 | 15:13
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الوزير السابق رشيد درباس لـ #وهلق_شو: حكم محكمة العدل الدولية للمرة الاولى يُخرج اسرائيل من دائرة "عدم القصاص" وإذا قامت أي دولة بعرقلة هذا القرار يضعها في موضع "الشبهة"
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الوزير السابق رشيد درباس لـ #وهلق_شو: حكم محكمة العدل الدولية للمرة الاولى يُخرج اسرائيل من دائرة "عدم القصاص" وإذا قامت أي دولة بعرقلة هذا القرار يضعها في موضع "الشبهة"
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