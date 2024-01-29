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معلومات الجديد: "أبو فهد" أكد بوضوح خلال جولته على صعوبة تسويق اسم فرنجية لدى بعض الدول الأعضاء في الخماسية
2024-01-29 | 13:17
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معلومات الجديد: "أبو فهد" أكد بوضوح خلال جولته على صعوبة تسويق اسم فرنجية لدى بعض الدول الأعضاء في الخماسية
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