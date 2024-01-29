معلومات الجديد: "أبو فهد" أكد بوضوح خلال جولته على صعوبة تسويق اسم فرنجية لدى بعض الدول الأعضاء في الخماسية

معلومات #الجديد : خلال الاجتماع الموسع للجنة الخماسية ستتم مقارنة المعايير التي أَرسلتها الكتل النيابية إلى لودريان على ان يجول الموفد الفرنسي على القوى السياسية ويعلن في مؤتمر صحفي نتيجة هذه المعايير