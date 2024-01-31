السحب على سيارة جديدة قرّب! توجه على اقرب فرع OMT واشترك بدولار واحد بس

ايام تفصلنا عن سحب اسم الرابح، الذي سيتم خلال بث مباشر عبر قناة الجديد الاربعاء المقبل بتاريخ 7 شباط 2024.

الجوائز كثيرة وكل الاسماء المشتركة ستدخل في السحب لفرص ربح أكبر!

كل ما عليك القيام به هو زيارة أقرب فرع OMT قبل 7 شباط، لتحصل على تذكرة الاشتراك بقيمة دولار واحد فقط. بعد ذلك، ادخل الرمز الموجود على التذكرة عبر الرابط التالي: https://www.aljadeed.tv/subscribe ، لتكون جزءًا من السحب وتزيد فرصك في الفوز بالسيارة الجديدة والجوائز الكثيرة.





