شهادات مزورة في جامعات خاصة.. رادار الجديد يكشفها

المحلل في الشؤون العسكرية إيليا ماغناير من بلجيكا لـ #الجديد: مسألة الربح والخسارة عند الجيوش تتعلّق بتحقيق الأهداف وهذا ما فشل به الجيش الإسرائيلي ونقل المعركة الى لبنان غير وارد أبداً بسبب الحسابات الخاصة التي تحكم الجبهة هناك