مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي شن غارة على بلدة بيت ليف

النائب بلال عبدالله لـ هنا بيروت: أتفهم استياء كبار التجار حيث هناك في الدولة من تجرأ عليهم وأسلوب ابتزاز الناس عبر تهديدهم بعدم إستيراد المحروقات سلوك غير مقبول