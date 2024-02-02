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خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي على منزل في بلدة بليدا أدت الى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى
2024-02-02 | 16:46
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مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي على منزل في بلدة بليدا أدت الى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى
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الطيران
الحربي
بليدا
شهيدين
الجرحى
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تصحيح - مصادر مصرفية لـ #الجديد: إنتهاء إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالإتفاق على تعديل التعميم ١٥١ على أن يعقد غداً إجتماع آخر بين الحاكم بالإنابة وجمعية المصارف لوضع آلية تنفيذية للتعميم الجديد
وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود لـ الجديد: كل الإشارات تدل أن هناك اتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى نظراً للحرب في الجنوب ويبدو أن ثقافة التأجيل ما زالت سائدة
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