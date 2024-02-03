معلومات الجديد: كاميرون لم يعقد أي خلوة مع الرئيس ميقاتي وإنما كان اجتماعه في السرايا مفتوحاً بحضور الوفد البريطاني ومستشاري الرئيس ميقاتي

معلومات الجديد: الرئيس بري أبلغ جنبلاط بعدم وجود معارضة من أي فريق حكومي لتعيين رئيس للأركان بما في ذلك الثنائي الشيعي وكان جنبلاط قد تلقى تأكيدًا مماثلًا سابقًا من ميقاتي