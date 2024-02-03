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خاص الجديد
معلومات الجديد: كاميرون لم يعقد أي خلوة مع الرئيس ميقاتي وإنما كان اجتماعه في السرايا مفتوحاً بحضور الوفد البريطاني ومستشاري الرئيس ميقاتي
2024-02-03 | 13:19
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معلومات الجديد: كاميرون لم يعقد أي خلوة مع الرئيس ميقاتي وإنما كان اجتماعه في السرايا مفتوحاً بحضور الوفد البريطاني ومستشاري الرئيس ميقاتي
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خاص الجديد
محليات
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بالفيديو - مراسل الجديد: غارات إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدات عيتا الشعب ومروحين وجبل بلاط وأم التوت ويارون جنوبي لبنان
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