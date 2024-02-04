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بري لـ الجديد: سمعت من كل السفراء أن لا فيتو على أي إسم ومن ضمنها السعودية وتوافقنا أن إنتخاب الرئيس يتطلب توافقاً
2024-02-04 | 13:03
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بري لـ الجديد: سمعت من كل السفراء أن لا فيتو على أي إسم ومن ضمنها السعودية وتوافقنا أن إنتخاب الرئيس يتطلب توافقاً
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
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العودة الى الأعلى
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