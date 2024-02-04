بري لـ الجديد: لا يستطيع المجلس أن يؤمن نصاب الـ ٨٦ الا بالتوافقات والتفاهمات وأنا لا أطالب بالإجماع بل أنا أتكلم عن التوافق لتأمين نصاب الـ 86

الصحافي جان عزيز لـ #وهلق_شو: لا نتيجة إيجابية للدم الذي سفك الا الوصول الى دولة فلسطينية ويجب أن لا نغفل عن أمر مهم وهو أن غزة تدمرت والإخراج الذي يُحضّر هو أن يخرج الجميع منتصراً