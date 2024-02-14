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خاص الجديد
مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس الحريري دعا القوات خلال لقائه وفد الجمهورية القوية الى انتخاب رئيس بغض النظر على الاسم او الانتماء السياسي لأن الفراغ قاتل ويُفقد المسيحيين مواقعَهم السياسية
2024-02-14 | 12:53
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مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس الحريري دعا القوات خلال لقائه وفد الجمهورية القوية الى انتخاب رئيس بغض النظر على الاسم او الانتماء السياسي لأن الفراغ قاتل ويُفقد المسيحيين مواقعَهم السياسية
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مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس الحريري دعا القوات خلال لقائه وفد الجمهورية القوية الى انتخاب رئيس بغض النظر على الاسم او الانتماء السياسي لأن الفراغ قاتل ويُفقد المسيحيين مواقعَهم السياسية
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