الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
5
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:19
"أفعال شنيعة".. أميركي يعترف بجريمته قرب قلعة ألمانية شهيرة
09:47
صور - طبيب يحول خيمته إلى عيادة مجانية لعلاج الأطفال النازحين في رفح
06:50
انكماش الإقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير منذ بداية الحرب .. اليكم التفاصيل:
03:37
"قشر الموز" لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده
03:04
بالصورة - حذاء ترامب عرض للبيع ومفاجأة خلال أول ساعتين
خاص الجديد
مصادر الجديد: لودريان سيكون في بيروت خلال الأسابيع المقبلة وقبل شهر رمضان لإعلان المعايير والمواصفات التي تحدد ملامح رئيس الجمهورية
2024-02-19 | 13:15
A-
A+
مصادر الجديد: لودريان سيكون في بيروت خلال الأسابيع المقبلة وقبل شهر رمضان لإعلان المعايير والمواصفات التي تحدد ملامح رئيس الجمهورية
مقالات ذات صلة
مصادر الجديد: ملامح رئيس الجمهورية ستكون مبنية على جولة لقاءات وزيارات ثنائية أو ثلاثية لسفراء الخماسية مع أطراف لبنانية
معلومات الجديد: الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً كشف عن زيارة للودريان الى بيروت خلال الايام العشرة المقبلة
معلومات #الجديد : خلال الاجتماع الموسع للجنة الخماسية ستتم مقارنة المعايير التي أَرسلتها الكتل النيابية إلى لودريان على ان يجول الموفد الفرنسي على القوى السياسية ويعلن في مؤتمر صحفي نتيجة هذه المعايير
مصادر الجديد: لودريان سيكون في بيروت خلال الأسابيع المقبلة وقبل شهر رمضان لإعلان المعايير والمواصفات التي تحدد ملامح رئيس الجمهورية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
لودريان
سيكون
بيروت
الأسابيع
المقبلة
رمضان
لإعلان
المعايير
والمواصفات
ملامح
الجمهورية
العودة الى الأعلى
المتخصصة بشؤون الطاقة لوري هايتيان لـ الجديد: لم يتم العثور على غاز في البلوك 4 والبلوك 9 والشركات قامت بالانسحاب من البلوك 4 تحديداً
أحمد الزعبي : لبنان بلد هشّ لا يملك مقومات الصمود
اقرأ ايضا في خاص الجديد
17:00
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد من مكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات: عندما تعطي البلدية في منطقة ما إنذاراً بالإخلاء يجب أن يتم هذا الإخلاء "بالقوة"
17:00
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد من مكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات: عندما تعطي البلدية في منطقة ما إنذاراً بالإخلاء يجب أن يتم هذا الإخلاء "بالقوة"
17:00
مراسل الجديد: إنتشال 6 ناجين الى الآن من تحت أنقاض المبنى المنهار في الشويفات بالإضافة الى جثة طفل
17:00
مراسل الجديد: إنتشال 6 ناجين الى الآن من تحت أنقاض المبنى المنهار في الشويفات بالإضافة الى جثة طفل
16:10
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـ #الجديد: إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في مبنى الشويفات المنهار وإنتشال جثة طفل
16:10
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـ #الجديد: إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في مبنى الشويفات المنهار وإنتشال جثة طفل
يحدث الآن
منوعات
17:19
"أفعال شنيعة".. أميركي يعترف بجريمته قرب قلعة ألمانية شهيرة
عربي و دولي
17:12
ما قصة "الصبغة الحمراء" أمام مقر نتنياهو؟
خاص الجديد
17:00
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد من مكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات: عندما تعطي البلدية في منطقة ما إنذاراً بالإخلاء يجب أن يتم هذا الإخلاء "بالقوة"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-02-15
مقتل شخص وجرح 21..والسبب كرة القدم!
2023-07-24
ديمة قندلفت تنشر صورها بـ المايوه والجمهور يتفاعل
2023-12-11
فيديو - مايويذر يستعرض سيارته الجديدة .. 350 ألف يورو
15:07
مراسل الجديد يعاين الأضرار بمكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات
2023-11-17
مراسلة الجديد: غارة للطيران الإسرائيلي على أطراف عيتا الشعب
2023-10-29
حزب الله : كلمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة في 3 تشرين الثاني 2023
بالفيديو
بالفيديو
15:32
بالفيديو - طلال أرسلان يكشف عن معلومات أولية بشأن المبنى المنهار: فاجعة وقعت في الشويفات
15:28
كاميرا الجديد ترصد عمليات رفع الأنقاض في مكان إنهيار المبنى بمنطقة الشويفات
15:07
مراسل الجديد يعاين الأضرار بمكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات
14:38
تحررت من وظيفة مملة
14:36
المرأة العربية وصنع القرار
13:13
النشرة الجوية 19-02-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:26
شاهد - كارثة الشويفات: إنقاذ عدد من الأشخاص.. وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
محليات
14:26
شاهد - كارثة الشويفات: إنقاذ عدد من الأشخاص.. وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
محليات
10:06
بالفيديو - غارات إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة صيدا بإتجاه الغازية
محليات
10:06
بالفيديو - غارات إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة صيدا بإتجاه الغازية
خاص الجديد
11:28
بالفيديو - القصـف على الغازية إستهدف شركة مولدات.. صاحب الشركة يشرح للجديد
خاص الجديد
11:28
بالفيديو - القصـف على الغازية إستهدف شركة مولدات.. صاحب الشركة يشرح للجديد
محليات
01:05
الحريري غادر بيروت... والسبب "فيتو" صحيفة الديار تفصح عن هذه المعلومات!
محليات
01:05
الحريري غادر بيروت... والسبب "فيتو" صحيفة الديار تفصح عن هذه المعلومات!
محليات
09:53
شاهد - قصف إسرائيلي جنوني عند أطراف مدينة صيدا ومقاطع مصوّرة توثّق اللحظات الصعبة
محليات
09:53
شاهد - قصف إسرائيلي جنوني عند أطراف مدينة صيدا ومقاطع مصوّرة توثّق اللحظات الصعبة
محليات
07:04
بالصور - ضبط كميات من الزيوت والجلاب والبهارات منتهية الصلاحية داخل مستودع في هذه البلدة .. التفاصيل على الرابط:
محليات
07:04
بالصور - ضبط كميات من الزيوت والجلاب والبهارات منتهية الصلاحية داخل مستودع في هذه البلدة .. التفاصيل على الرابط:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024