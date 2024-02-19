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2024-02-19 | 17:00
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مراسل الجديد: إنتشال 6 ناجين الى الآن من تحت أنقاض المبنى المنهار في الشويفات بالإضافة الى جثة طفل
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