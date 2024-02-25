حسين أيوب لـ وهلق شو: توقيت الرسالة السورية حول الكاميرات وأبراج المراقبة سياسي والإعتراض الأساسي يكمن في "توجيه الكاميرات"

حسين أيوب لـ وهلق شو: لو كان هناك قراراً سياسياً للثنائي الشيعي بتعطيل جلسة التمديد لكانت النتيجة هي "التعطيل" وحزب الله "غض النظر" وهذا ما أزعج الوطني الحر