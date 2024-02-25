أمين سلام لـ وهلق شو: "ما حدن رح يقدر يشّل الحكومة" والحل الوحيد التسريع في إنتخاب رئيس للجمهورية لكن للأسف يوجد من يربط هذا الملف بغزة والإنتخابات الأميركية