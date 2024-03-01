معلومات الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون حط في روما على متن طائرة عسكرية إيطالية لحضور اجتماع قادة الجيوش لتعزيز قدرات الجيش اللبناني

رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ الجديد: مبادرة كتلة "الإعتدال الوطني" لا تقدم أي ضمانة لانعقاد جلسات انتخابية مفتوحة ولا لجلوس حزب الله على الطاولة للبحث بإسم