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النائب الياس حنكش لـ الجديد رداً على الوزير زياد مكاري: ليتذكّر أن فريقه كان في حكومة اللون الواحد المتورطة بإدخال النازحين
2024-03-03 | 13:15
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النائب الياس حنكش لـ الجديد رداً على الوزير زياد مكاري: ليتذكّر أن فريقه كان في حكومة اللون الواحد المتورطة بإدخال النازحين
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خاص الجديد
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