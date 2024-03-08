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معلومات الجديد: إجتماع الخماسية أعلن صراحة تأييده لمبادرة الإعتدال "الرئاسية" ودعمه لها
2024-03-08 | 12:59
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معلومات الجديد: إجتماع الخماسية أعلن صراحة تأييده لمبادرة الإعتدال "الرئاسية" ودعمه لها
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معلومات الجديد: لقاء عين التينة بين كتلة الإعتدال والرئيس بري سيحدد مصير المبادرة الرئاسية
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