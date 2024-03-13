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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الخماسية تؤكد على ضرورة التشاور لاختيار خيار ثالث لانتخاب رئيس
2024-03-13 | 14:09
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الخماسية تؤكد على ضرورة التشاور لاختيار خيار ثالث لانتخاب رئيس
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خاص الجديد
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دبلوماسية
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