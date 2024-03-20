معلومات الجديد: شخصية اماراتية أمنية وصلت الى بيروت بطائرة خاصة واصطحبت صفا الى ابوظبي

معلومات الجديد: انفتاح بين الامارات وحزب الله سيتوج بالافراج عن ملف الموقوفين اللبنانيين في الامارات بعد زيارة وفيق صفا وعودته المفترضة الى بيروت خلال الساعات المقبلة