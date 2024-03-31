معلومات الجديد: سفيران من الخماسية يعودان الى بيروت نهار غد الإثنين

معلومات الجديد: يتم التحضير لاجتماع لدول الخماسية ومن المرجح عقده بالرياض منتصف شباط على أن يصل بعده لودريان الى بيروت لإطلاق مبادرة الخماسية بدفع كبير وأسس تنهي العقدة الرئاسية