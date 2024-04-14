شارل جبور لـ وهلق شو: حلّ الدولتين في لبنان هو الحل المناسب ولا يمكن لأي دولة تمتد فيها إيران أن تكون دولة وطنية

وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ وهلق شو: "المصاري ما بتتبخر" لكن الأموال التي سُرقت بالفساد لن تعود إلا بمكافحة الفساد و"ما فينا نضحك عالعالم" وعلى الدولة ومصرف لبنان تحمل المسؤولية