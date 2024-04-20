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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أحد المنازل في بلدة الجبين ومعلومات عن وقوع إصابات
2024-04-20 | 08:34
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أحد المنازل في بلدة الجبين ومعلومات عن وقوع إصابات
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الجديد:
الطيران
الحربي
الاسرائيلي
المنازل
الجبين
ومعلومات
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