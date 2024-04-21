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نواف الموسوي لـ الجديد: شركة "توتال" قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4و9 لكننا نشكك في صحة ما تقوله و"تفضلوا عطونا التقرير"
2024-04-21 | 04:59
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نواف الموسوي لـ الجديد: شركة "توتال" قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4و9 لكننا نشكك في صحة ما تقوله و"تفضلوا عطونا التقرير"
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نواف الموسوي لـ الجديد: شركة "توتال" قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4و9 لكننا نشكك في صحة ما تقوله و"تفضلوا عطونا التقرير"
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محليات
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