نواف الموسوي لـ الجديد: شركة "توتال" قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4و9 لكننا نشكك في صحة ما تقوله و"تفضلوا عطونا التقرير"

العودة الى الأعلى نواف الموسوي لـ الجديد: ادعو لإدراج بند المقاومة نص دستوري وفي البند الثامن من الـ1701 لا يوجد كلمة منطقة فاصلة أو عازلة